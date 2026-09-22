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22 сентября, 17:07

Шоу-бизнес

Суд в Москве оштрафовал Юрия Дудя на 40 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Лефортовский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Суд признал журналиста виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Речь идет о непредставлении в уполномоченный орган сведений, которые предусмотрены законодательством об иностранных агентах.

Ранее СМИ сообщали, что супруга журналиста Ольга покинула пост директора барселонской языковой школы Freeda. Учреждение, специализировавшееся на обучении русскоязычных релокантов, сменило владельца. Новым собственником проекта стала британская компания Sagitter Training.

Весной у школы начались серьезные финансовые трудности из-за уменьшения числа российских учеников. После этого новая администрация сначала вывела супругу Дудя из состава совладельцев, а затем расторгла с ней контракт.

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