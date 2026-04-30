Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 17:58

Общество

Белорусский суд признал канал "вДудь" на YouTube экстремистским

Фото: скриншот видео youtube.com/"вДудь" (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Белорусский суд признал экстремистским канал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) "вДудь" на платформе YouTube. Это следует из данных на сайте министерства информации Белоруссии.

Уточняется, что суд Железнодорожного района Витебска принял соответствующее решение 27 апреля.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. В частности, блогер дважды привлекался к административной ответственности по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента".

Позже Дудь взял интервью у основателя "Русского добровольческого корпуса" (организация внесена в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Дениса Капустина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), из-за чего в ГД предложили признать блогера экстремистом.

В частности, в СК РФ решили дать правовую оценку действиям Дудя. Отмечалось, что Капустин был заочно осужден к пожизненному лишению свободы за преступления против общественной безопасности и государственной власти.

Читайте также


судыобществоза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика