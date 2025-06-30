Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении блогера Дудя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении 38-летнего блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, Дудь дважды за год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако, несмотря на это, он продолжил публиковать в одном из мессенджеров материалы без соответствующей пометки.

В связи с этим ведомство после проведенной проверки направило материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иноагентах.

"Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", – отметила столичная прокуратура.

Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, в апреле 2022 года. Журналист обратился с иском в суд, потребовав снять с него соответствующий статус. Однако требование блогера было отклонено.

В прошлом году прокуратура хотела привлечь Дудя к административной ответственности за то, что он опубликовал интервью, в котором не указал соответствующую маркировку. Дело было возбуждено через месяц после размещения данного видеоматериала.

Спустя время суд вернул прокурору дело Дудя. Инстанция вынесла данное постановление, поскольку выявила в его материалах некоторые недостатки.

В этом году суд в феврале оштрафовал блогера на 40 тысяч рублей за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, а в апреле – на 45 тысяч рублей.

