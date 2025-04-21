Суд снова оштрафовал Дудя за неуказание статуса иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Таганский суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Иноагенту назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Кроме того, за аналогичное нарушение оштрафована на 45 тысяч рублей журналистка Мария Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Она признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, сообщает пресс-служба. Также за нарушение правил деятельности иноагента назначен штраф в размере 45 тысяч рублей комику и музыканту Семену Слепакову (признан в РФ иноагентом).

Между тем Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации фонда Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Также суд решил исключить сведения о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Как отметила директор фонда Светлана Косолапова, решение об обжаловании судебного решения будет принято позднее.