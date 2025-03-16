Для иноагентов заведено более 500 спецсчетов

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Более 500 специальных рублевых счетов открыто для зачисления выплат и доходов иноагентов. Они были созданы для политиков, журналистов и артистов, внесенных в соответствующий реестр, передает ТАСС.

Практически все они появились 1 марта. При этом свыше 410 из них зарегистрированы на физических лиц, что составляет 75% от числа всех физических лиц, признанных иноагентами.

В их числе оказались бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?" Равшан Аскеров, политики Евгений Ройзман, Леонид Гозман, Илья Яшин, бывший адвокат Илья Новиков, журналисты Михаил Зыгарь, Юрий Дудь, Александр Невзоров, Алексей Венедиктов, рэпер Алишер Моргенштерн, шахматист Гарри Каспаров, кинокритик Антон Долин, галерист Марат Гельман, музыкант Андрей Макаревич, бывшие телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Матвей Ганапольский, писатели Виктор Шендерович и Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), бизнесмен Евгений Чичваркин (признаны в РФ иноагентами).

Кроме того, более 90 спецсчетов открыли для юридических лиц. Это число составляет половину от всех действующих юридических лиц-иноагентов. В частности, такие счета теперь имеют зарегистрированная в Нидерландах Stichting Bellingcat, зарегистрированная в Латвии Medusa Project, ООО "Радио Свобода/Свободная Европа", Deutsche Welle (Германия), The Bell, ООО "Собеседник-Медиа", а также зарегистрированная в Ирландии Bookmate Limited (признаны в РФ иноагентами).

Закон о введении специальных рублевых счетов для доходов иностранных агентов вступил в силу с 1 марта 2025 года. На спецсчета также будут зачисляться проценты по банковским вкладам и дивиденды от участия в организациях.

