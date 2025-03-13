В ГД подготовили проекты по совершенствованию контроля за иноагентами

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В Госдуме подготовили три законодательные инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, это позволит защитить страну и ее граждан от вмешательства со стороны недружественных государств.

Инициативы предлагают признавать иноагентами лиц, которые:

оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ;

помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ;

вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности во вред РФ.

Кроме того, для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России предлагается предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого. Это относится к публичным призывам к терроризму, экстремизму, массовым беспорядкам и прочему. Также предложение касается распространения фейков о Вооруженных силах России, уничтожения или повреждения воинских захоронений и памятников, реабилитации нацизма.

Инициативы предлагают установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискацией имущества за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям из корыстных побуждений или по найму. До 7 лет предлагается ввести за оказание содействия международным организациям, в которых не участвует Россия.

"Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами", – подчеркнул Володин.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона, запрещающий иноагентам заниматься в РФ просветительской и образовательной деятельностью в отношении детей и взрослых. Изменения относятся к закону "Об образовании в РФ".

До этого Владимир Путин подписал закон о введении специальных рублевых счетов для доходов иностранных агентов. Он вступил в силу с 1 марта 2025 года. На спецсчета также будут зачисляться проценты по банковским вкладам и дивиденды от участия в организациях.