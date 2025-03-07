Минюст исключил "Викимедиа.ру" из реестра иноагентов

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Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа.ру" и общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди". Об этом ведомство сообщило на сайте.

В то же время в список иноагентов были добавлены журналисты Василий Гатов, Инал Хашиг, политик Антон Климов, блогеры Николай Левшиц и Сергей Жирнов.

Как уточняется, Гатов публично распространял материалы других иностранных агентов, а также выступал против проведения специальной военной операции. Кроме того, он публиковал фейки о проводимой властями России политике и Вооруженных силах РФ. Также Гатов сотрудничает с организацией, которая включена в реестр иноагентов. Ведомство отметило, что журналист не проживает на территории России.

В свою очередь, Хашиг распространял недостоверную информацию о политике властей РФ и об избирательной системе России. Помимо этого, он поддерживал контакты с иностранными политиками.

Климов был вовлечен в создание и публикацию в публичном пространстве сообщений иностранных агентов, отметило министерство. Он распространял фейки об избирательной системе и властях РФ, а также недостоверные данные о российской армии. Вместе с тем политик выступал против проведения спецоперации на Украине. В настоящее время Климов проживает за пределами Российской Федерации.

Левшиц публиковал материалы других иноагентов и распространял ложные данные о политике, проводимой властями России, и о Вооруженных силах России. Помимо этого, он публично выражал несогласие со спецоперацией.

Жирнов распространял ложные сведения о решениях и политике госорганов РФ, предоставлял недостоверную информацию, которая была направлена на формирование негативного образа ВС РФ, уточнил Минюст. Он также выступал против СВО и публиковал сообщения других иноагентов в публичном пространстве. Блогер не проживает в России.

Ранее в реестр иностранных агентов были внесены журналисты Жанна Агалакова и Илья Азар. По данным министерства, Агалакова принимала участие в создании и распространении публикаций иностранных агентов и работала в качестве респондента на информационной площадке, которую предоставили иностранные СМИ.

Азар также распространял и создавал материалы иноагентов, однако при этом он публиковал несоответствующие действительности сведения о деятельности российских властей и Вооруженных сил России. Кроме того, он выступал против СВО и поддерживает контакт с нежелательной на территории РФ организацией.