Суд снова оштрафовал Дудя за неуказание статуса иноагента

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на 40 тысяч рублей. Причиной для этого послужило распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Таким образом суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения.

В прошлый раз прокуратура решила привлечь блогера к ответственности в октябре 2024 года. Тогда поводом для этого послужило опубликованное им интервью, в котором не была указана маркировка иноагента. Дело было возбуждено через месяц после его выпуска. Дудю грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Однако суд вернул прокурору дело Дудя. Инстанция вынесла данное постановление, поскольку выявила в его материалах некоторые недостатки.

Министерство юстиции РФ внесло Юрия Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в апреле 2022 года. После этого журналист обратился с иском в Лефортовский суд Москвы, требуя снять с него данный статус. Тем не менее инстанция отклонила иск видеоблогера.

