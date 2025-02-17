Суд оштрафовал лидера группы "Ногу свело!" за отсутствие маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Александр Рюмин (Максим Покровский признан иноагентом в РФ)

Таганский суд Москвы назначил лидеру рок-группы "Ногу свело!" Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях музыканта в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Исполнителя привлекают к ответственности по этому поводу впервые.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В качестве причины был указан тот факт, что музыкант выступал в поддержку Украины, собирал для этой страны деньги, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

В июле того же года Покровский подал иск к Минюсту с требованием снять с него статус иностранного агента. Однако спустя месяц Замоскворецкий суд Москвы отказал музыканту в иске.

