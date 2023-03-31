Лидера группы "Ногу свело!" Покровского признали иноагентом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта, фронтмена группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве причины внесения Покровского в список указано, что тот выступал в поддержку и собирал деньги для Украины, сотрудничал с иностранными структурами, а также негативно высказывался о гражданах РФ.

Вместе с лидером "Ногу свело!" в реестр иноагентов попали политик Сергей Бойко, журналист Георгий Чентемиров, а также проект "Теплица социальных технологий", общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", а также объединение "Настоящая Россия".

23 марта Минюст включил в реестр иноагентов блогера Илью Варламова за распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Он также получал деньги из-за рубежа.



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