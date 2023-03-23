Блогера Варламова признали иноагентом

Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов (Илья Варламов признан в России иноагентом)

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации министерства, видеоблогер Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. По информации Минюста, блогер получал поддержку от иностранных источников.

Помимо этого, в список иноагентов включили главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, который, по аналогии с Варламовым, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов.

ЛГБТ-ресурс "Парни Плюс/Парни+" попал в реестр на фоне пропаганды нетрадиционных отношений, что противоречит, помимо прочего, госполитике "по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Общественного деятеля, лидера партии "Воля" и центра "Путь к солнцу" Светлану Ладу-Русь (Пеунову) включили в список на основании публичных призывов к борьбе с госвластью, бывшего журналиста "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Богдана Бакалейко – за распространение негативной информации о действующей госвласти, политолога Руслана Айсина – за публичные высказывания против проведения СВО на Украине.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева. Подобное произошло в связи с его публичными высказываниями против специальной военной операции и распространением им материалов, созданных иноагентами.



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