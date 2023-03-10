Минюст РФ включил в реестр иноагентов Гуриева, Гудкова и Всемирный фонд природы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Минюст РФ включил в реестр иноагентов экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, а также Всемирный фонд природы, говорится на сайте ведомства.

Также реестр пополнили фонд "Свободная Бурятия", Даниил Губарев, Лев Гершензон, блогер Вераника Водвуд, известная как Nixelpixel.

В министерстве объяснили, что Гудков негативно высказывался о военнослужащих ВС России, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Гуриева внесли в список за создание и распространение материалов иностранных агентов, а также за высказывания против спецоперации.

Что касается Водвуд, то она якобы получала деньги от иностранных источников и открыто выступала в поддержку Украины. Сообщается также, что Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников, а под видом деятельности по защите природы представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов российской власти, препятствуя реализации промышленных и инфраструктурных проектов.

Ранее в реестр иностранных агентов в связи с публичными призывами против спецоперации внесли певицу Земфиру. Помимо этого, в список был включен бывший депутат Дмитрий Гудков, призывавший к предоставлению вооружения Украине и введению санкций в отношении России, а также ряд других лиц.

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