Текст песни Oxxxymiron внесли в реестр экстремистских материалов

Фото: Агентство "Москва"/ Авилов Александр (Oxxxymiron признан в РФ иноагентом)

Текст песни рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Замоскворецкий суд Москвы признал песню "Последний звонок" и видеоклипы экстремистскими в октябре 2022 года. До этого в треке усмотрели публичное оправдание идеологии насилия.

После решения суда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить песню Oxxxymiron "Ойда" на экстремизм. Тогда она отметила, что в треке содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России.

Тогда же она выступила с инициативой о необходимости проверить самого исполнителя на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".



Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов

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