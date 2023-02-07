16:48Культура
Текст песни Oxxxymiron внесли в реестр экстремистских материалов
Фото: Агентство "Москва"/ Авилов Александр (Oxxxymiron признан в РФ иноагентом)
Текст песни рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.
Замоскворецкий суд Москвы признал песню "Последний звонок" и видеоклипы экстремистскими в октябре 2022 года. До этого в треке усмотрели публичное оправдание идеологии насилия.
После решения суда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить песню Oxxxymiron "Ойда" на экстремизм. Тогда она отметила, что в треке содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России.
Тогда же она выступила с инициативой о необходимости проверить самого исполнителя на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".
Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов
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