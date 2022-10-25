Песню Oxxxymiron "Последний звонок" признали экстремистской

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Песню рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) "Последний звонок" признали экстремистской за пропаганду насилия и массового убийства. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил административный иск исполняющего обязанности прокурора Москвы Савенкова С. Н. в интересах РФ к Федорову М. Я. и признал информационные материалы, то есть песню "Последний звонок" и видеоклипы, распространяемые посредством Сети, экстремистскими", – говорится в решении судьи.

Ранее сообщалось, что материалы Oxxxymiron могут признать экстремистскими. Тогда не сообщалось, о каких конкретно материалах идет речь. Иск в суд подал исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

Позднее стало известно, что иск связан с песней "Последний звонок", в которой усматривается публичное оправдание идеологии насилия. Отмечалось, что такой вывод был сделан на основе комплексного психолого-лингвистического исследования.

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