В прокуратуре нашли публичное оправдание насилия в песне Oxxxymiron

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Иск прокуратуры к рэперу Oxxxymiron связан с песней, в которой усматривается публичное оправдание идеологии насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

По ее словам, такой вывод был сделан на основе комплексного психолого-лингвистического исследования.

В правоохранительных органах рассказали агентству, что речь идет о треке и видеоклипе "Последний звонок". Отмечается, что песня и ролик размещены в свободном доступе в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что материалы Oxxxymiron могут признать экстремистскими. Тогда не сообщалось, о каких конкретно материалах идет речь. Иск в Замоскворецкий районный суд подал исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

