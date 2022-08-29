Материалы рэпера Oxxxymiron могут признать экстремистскими

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Замоскворецкий районный суд направлен иск о признании экстремистскими материалов рэп-исполнителя Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что иск, зарегистрированный 29 августа, подан исполняющим обязанности прокурора Москвы Сергеем Савенковым. Дату рассмотрения в настоящее время не назначили.

Кроме того, не сообщается, о каких именно материалах идет речь.

Ранее Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн". Кроме того, часть средств поступала ему и с Украины.

Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

