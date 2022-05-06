Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Моргенштерна

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Об этом свидетельствуют данные реестра.

Из материалов следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd. Часть средств, по данным Минюста, поступала ему и с Украины. В документе отмечается, что рэпер занимался политической деятельностью.

В реестре физических лиц, выполняющих в России функцию иностранного агента, Моргенштерн занимает пятую строчку.

Адвокат музыканта Сергей Жорин, комментируя ТАСС решение Минюста, заявил, что защита планирует его обжаловать.

В ноябре 2021 года глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию. Позже стало известно, что рэпер находится в Дубае.

В декабре того же года директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование и выполняет зарубежный заказ. В ответ на это музыкант опубликовал в соцсетях обращение с заголовком "Секретный файл".ТХТ, попросив "серьезных дяденек и тетенек" не пиариться на его имени.

Кроме того, дополнило министерство юстиции и реестр СМИ-иноагентов. В него вошли семь человек: политические деятели Владимир Милов и Леонид Гозман, бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Любовь Соболь, а также Борис Кагарлицкий, Михаил Климарев, Наталья Баранова и Денис Константинов.

Попала в реестр и правозащитная организация "Апология".

Ранее министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова и Александра Невзорова. В список также вошли российский издатель и радиоведущий Сергей Пархоменко, а также Владимир Воронов, Екатерина Лушникова, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин и Артур Асафьев.

