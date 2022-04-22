Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Венедиктова и Невзорова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова и Александра Невзорова, следует из информации на сайте ведомства.

В перечень СМИ-иноагентов попал российский издатель и радиоведущий Сергей Пархоменко, а также Владимир Воронов, Екатерина Лушникова, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин и Артур Асафьев.

В реестр физлиц-иноагентов Минюст РФ также внес Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу.

Ранее стало известно, что в России может появиться единый реестр иностранных агентов, который заменит собой четыре существующих. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал, что проектом закона предлагается в том числе запретить влияние иностранных агентов и связанных с ними лиц на детей и подростков в РФ.