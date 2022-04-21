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В России может появиться единый реестр иностранных агентов, который заменит собой четыре существующих. Законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

"В целях повышения эффективности регулирования института иностранных агентов, для обеспечения безотлагательной реакции на международно-противоправные действия недружественных стран по вмешательству в наши внутренние дела мы подготовили единый законопроект", – отмечается в сообщении.

Документ устанавливает понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники" и "политическая деятельность". Также проект комиссии определяет, кто не может быть признан иноагентом.

Предусматривается законопроектом и введение единого реестра. Определяется порядок включения и исключения из него.

Глава комиссии Василий Пискарев рассказал, что проектом закона предлагается запретить влияние иностранных агентов и связанных с ними лиц на детей и подростков в РФ.

"Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков", – пояснил политик.

Также новый законопроект запретит иноагентам инвестировать в стратегические предприятия России.

"Очень важным новым положением, которое предлагается закрепить в законе, станет запрет иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", – подчеркнул Пискарев.

Депутат отметил, что виды таких предприятий и организаций перечислены в законе. В их число входят компании, занимающиеся производством вооружения и военной техники, организации, работающие в сфере авиации и космонавтики, и предприятия, функционирующие в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Еще одно положение документа запрещает иностранным агентам получать государственную поддержку.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ создал реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В него внесены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. По закону Минюст РФ может вносить людей в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление. Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.