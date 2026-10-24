Во Франции задержали почти 1 тыс человек в ходе манифестаций

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Около тысячи человек задержаны во Франции во время массовых акций против роста стоимости жизни, прошедших 24 октября по всей стране. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, передает BFMTV.

По данным властей, в демонстрациях участвовали более 400 тысяч человек.

Министр отметил, что это предварительные данные и позднее цифра значительно увеличится. Он напомнил, что на прошлых протестах 17 октября к этому времени было известно о 385 задержанных.

В конце сентября в регионе Иль-де-Франс начались демонстрации учащихся, которые позже затронули всю Францию. Школьники, студенты и педагоги выступили против ряда проблем в системе образования, включая перегруженное расписание и нехватку учителей. Общий ущерб от протестов составил десятки миллионов долларов.

После этого начались массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности граждан. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями.