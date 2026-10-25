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25 октября, 15:55

Политика

Маск назвал сторонников продолжения конфликта на Украине поджигателями войны

Фото: ТАСС/АР/Matt Rourke

Американский предприниматель Илон Маск назвал европейцев и неоконсерваторов, выступающих за продолжение конфликта на Украине, "кровожадными поджигателями войны". Об этом он написал в социальной сети X.

Бизнесмен прокомментировал таким образом публикацию, автор которой обвинил европейцев и неоконсерваторов в стремлении бесконечно продолжать боевые действия.

Ранее Маск заявил, что украинские элиты разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих в страну, тогда как простых граждан призывают в армию, чтобы они погибали в окопах. По его словам, часть средств американских налогоплательщиков возвращается в США через схемы по отмыванию денег и идет на финансирование политических кампаний .

В тот же день он сообщил, что ВСУ нарушили условия использования Starlink, применяя гражданский сервис для наступательных ударов дронами, и заявил, что испытывает "полнейшее презрение".

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