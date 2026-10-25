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25 октября, 12:08

Общество

Умер рэпер и основатель движения "Северный человек" Миша Маваши

Фото: телеграм-канал "Михаил Фёдорович Маваши"

Основатель движения "Северный человек" и бывший рэпер Миша Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц. – Прим. ред.) умер в возрасте 41 года в результате несчастного случая. Об этом сообщил его представитель в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале музыканта.

"Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24-го на 25-е, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать, разбираемся в ситуации. Все в шоке", – заявил представитель.

Он призвал единомышленников не распространять слухи о произошедшем и уважительно отнестись к родственникам умершего. По словам представителя, официальную позицию по ситуации опубликуют после того, как станут известны все обстоятельства. Он также подчеркнул, что дело, начатое Маваши, должно продолжаться.

Ниц родился 29 января 1985 года в Кустанае, на территории бывшей Казахской ССР. Музыкой он занимался с 2009 года. В 2014-м основал сайд-проект "ЦельРазгром", выпустивший за время существования два альбома, а в 2018 году создал коллектив "МАВАШИ group".

Музыкант выступал в поддержку специальной военной операции. В конце 2022 года он основал движение "Северный человек", целью которого была консолидация славян и помощь русским в сложных ситуациях. Осенью 2023 года Маваши ездил в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь российским военным.

В 2025 году Винницкий городской суд Украины заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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