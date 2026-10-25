Кинолог Голубев: безболезненные уплотнения на теле собаки могут указывать на рак

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Ранние признаки онкологических заболеваний у собак легко принять за обычную усталость или возрастные изменения, поэтому владельцам важно регулярно осматривать питомцев. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам специалиста, поводом для обращения к ветеринару могут стать уплотнения на теле животного, особенно если они увеличиваются в размерах, даже если не причиняют боли. Также следует проверять лимфоузлы под челюстью, перед лопатками и за коленями. Их увеличение, плотность и отсутствие болезненности могут указывать на лимфому – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у собак.

Владельцам стоит следить и за состоянием кожи питомца. Изменение размера, цвета или текстуры пятен и родинок, а также ранки, которые не заживают дольше двух недель, требуют внимания.

Еще один возможный признак заболевания – внезапная потеря веса при сохранении аппетита. Насторожить также должны затруднения при жевании и глотании, отказ от еды. Такие симптомы могут быть связаны со стоматологическими проблемами или воспалением, однако важно исключить опухоли ротовой полости, горла и пищевода.

Голубев также посоветовал не игнорировать кашель без признаков инфекции, особенно если он сопровождается одышкой. По его словам, постоянный кашель у пожилой собаки требует особого внимания и обследования, в том числе для исключения новообразований в грудной полости.

Срочно показать животное ветеринару следует при появлении крови в моче или кале, а также выделений из влагалища у стерилизованных самок. При этом такие симптомы могут быть вызваны не только онкологией, но и воспалением, попаданием инородного тела или гормональными нарушениями. О возможной опухоли также могут свидетельствовать выделения с неприятным запахом из ушей или пасти, сохраняющиеся даже после гигиенических процедур.

Отдельное внимание Голубев рекомендовал уделять возрастным питомцам: вялость, слабость, снижение интереса к играм и прогулкам и увеличение продолжительности сна легко списать на старение. Пожилых собак, по его совету, стоит показывать ветеринару чаще одного раза в год – например, каждые шесть месяцев.

Кинолог подчеркнул, что собаки не могут рассказать о своем самочувствии, а ранние симптомы рака часто неспецифичны. Поэтому при подозрительных изменениях лучше обратиться к специалисту, не дожидаясь ухудшения состояния животного.

Ранее кинолог Ольга Шевель сообщила, что ошибки во время прогулки могут привести к побегу собаки, травме или стрессу. Ключевое правило – не стремиться знакомить питомца с другими собаками. Во избежание конфликтов следует обходить животных по широкой дуге, не допуская встречи нос к носу.