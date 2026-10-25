Турнир "Москва-2026" имеет важное значение для развития падела в столице – Горбенко

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

В "Лужниках" с 20 по 25 октября прошeл третий ежегодный Международный турнир по паделу "Москва-2026", в рамках которого состоялся первый Российский падел саммит. Об этом сообщили организаторы турнира.

"Третий ежегодный Международный турнир по паделу "Москва-2026" получился по-настоящему живыми и зрелищными. Было много напряженных матчей и их ярких развязок. Турнир в очередной раз подтвердил свой высокий статус в международном сообществе падела. Поздравляю победителей и призеров соревнований, всех, кто получил удовольствие от игры и стал лучше в своем мастерстве. Стоит порадоваться и за наших спортсменов, которые имели возможность проверить себя в играх на высоком уровне и получить неоценимый опыт. Надеюсь, что в следующем году турнир соберет еще больше участников из разных стран. Хочется отдельно отметить и первый Российский падел саммит – он стал важной площадкой для профессионального разговора об отрасли. Безусловно, этот турнир имеет важное значение для развития падела в столице, способствует росту интереса к этому виду спорта и приобщению москвичей к красивой и увлекательной игре", – сообщил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Впервые главной ареной соревнований стал Дворец Ирины Винер. В этом году организаторы анонсировали участие ведущих зарубежных игроков и сильнейших российских паделистов, которые боролись за чемпионские титулы. Также во время международного турнира состоялся первый в истории падел саммит – главная площадка для встречи основных действующих лиц отрасли.

На этом форуме, организованном Федерацией падела России, встретились владельцы и управляющие клубов, инвесторы, производители и поставщики экипировки, тренеры, спортсмены и организаторы соревнований. Они обсудили развитие рынка, инвестиции, инфраструктуру и подготовку игроков.

Международный турнир "Москва" третий год подряд собрал в российской столице представителей мирового падела. Среди них участник предыдущих соревнований Тито Аллеманди и финалистка прошлого года Марта Баррера. Также стоит отметить, что в предыдущие годы на турнир приезжали Аймар Гоньи, Гонсало Рубио, Энцо Йенсен, Альба Галан, Хульета Бидаоррия, Ксения Шарифова и другие известные игроки.

Для российских спортсменов турнир стал возможностью встретиться с сильными зарубежными соперниками на домашней площадке, а для зрителей – увидеть международный падел в Москве

Соревнования объединили 120 спортсменов из восьми стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Мексики, Казахстана, Грузии и Беларуси. География участников стала самой широкой за всю историю турнира. Организатором выступила Федерация падела России при поддержке департамента спорта Москвы.

Победительницами женского турнира стали испанки Марта Баррера и Хана Монтес Кабруха. В финале они переиграли российско-испанскую пару Дарья Кучерявая / Марта Талаван со счетом 6:2, 6:3. В мужском финале Тито Аллеманди и Агустин Торре обыграли Кристиана Гутьерреса и Игнасио Сагера со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Для Аллеманди это третий подряд титул в Москве.

Вилена Петрова и Влада Кутузова вышли в полуфинал и стали первым полностью российским дуэтом, проходившим так далеко. В матче за третье место они выиграли у Екатерины Никитиной и Химены Соль Перес со счетом 7:5, 6:3.

Главной сенсацией турнира стала победа Анастасии Сергиенко и Марии Сысоевой над третьими сеяными Хульетой Бидаоррией и Дарьей Овсянниковой уже в первом круге со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

Впервые в истории турнира спортивную программу дополнило медиападел-шоу. На корт вышли олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук и рэп-исполнитель Obladaet. Выставочный матч прошел в формате ProAm: вместе с приглашенными участниками сыграли лидеры мужского российского падела Артем Матус и Эрик Томайдис. Победителями шоу-матча вышли Илья Ковальчук и Артем Матус, обыгравшие пару Obladaet/Томайдис на тай-брейке со счетом 7:6.

Ранее сообщалось, что 31 октября и 1 ноября Московский кластер видеоигр и анимации примет финал международного турнира по Counter-Strike 2 "Московские киберигры — 2026". Предыдущий крупный международный турнир по Counter-Strike с участием ведущих мировых команд Москва принимала в декабре 2019 года

За победу поспорят четыре коллектива – российские 1w и HOTU и монгольские 5star eSports и The Huns Esports, занимавшие на 22 октября 18-е, 34-е, 65-е и 124-е места в рейтинге Valve. Сетка – на выбывание до двух побед, плюс отдельный матч за третье место.