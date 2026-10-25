В аэропортах Москвы сняли временные ограничения

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве подчеркнули, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений в столичных аэропортах сообщалось ранее. В Росавиации уточнили, что пассажиры могут наблюдать статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Между тем в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.

Кроме того, питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.