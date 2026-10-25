25 октября, 23:34Транспорт
В аэропортах Москвы сняли временные ограничения
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.
В ведомстве подчеркнули, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
О введении ограничений в столичных аэропортах сообщалось ранее. В Росавиации уточнили, что пассажиры могут наблюдать статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Между тем в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.
Кроме того, питание и размещение в гостинице авиакомпании предоставляют в соответствии с федеральными авиационными правилами. При массовых задержках и отменах на организацию этих услуг может потребоваться дополнительное время.