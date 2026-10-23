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Свыше 20 летевших в Москву самолетов отправили в другие города из-за ограничений по безопасности в аэропортах, рассказали ТАСС в авиагаванях столицы.

В частности, рейсы, которые должны были следовать в Шереметьево, направили на запасные аэродромы в Ульяновске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани, Баку и Минске. Кроме того, два самолета из Нижнекамска и Самары вернулись в пункты вылета.

Во Внуково, в свою очередь, не смогли сесть семь рейсов из Тбилиси, Хургады, Антальи, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара и Дубая. Их перенаправили в Волгоград, Санкт-Петербург, Минск и Ярославль.

Самолет, который летел в Домодедово из Благовещенска, приземлился в Екатеринбурге.

При этом аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома уже 25 рейсов, которые направлялись в столицу, рассказали РИА Новости в пресс-службе гавани. Она работает как запасной аэродром для московского авиаузла.

Сейчас аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрыты для приема и выпуска самолетов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в Шереметьево была объявлена воздушная тревога.

Меры ввели на фоне продолжающихся попыток украинских дронов атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников. Непосредственно над городом к настоящему моменту ликвидировано 22 дрона.

