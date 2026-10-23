Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 15:41

Транспорт

Минтранс и Росавиация взяли на контроль работу аэропортов Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Министерство транспорта и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе на фоне ограничений в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В авиагаванях задействовали дополнительный персонал, службы переведены в усиленный режим. В терминалах, по данным пресс-службы, обстановка спокойная. Сейчас авиакомпании вносят изменения в расписание.

Пассажирам доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой. Комнаты матери и ребенка работают бесплатно. Температурный и санитарный режимы поддерживаются в установленных нормативах. Справочно-информационные службы и кол-центры аэропортов усилены.

Если рейс задерживается, авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги по федеральным авиационным правилам. Они, в частности, предусматривают предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

В настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрыты на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в Шереметьево была объявлена воздушная тревога.

Меры введены на фоне продолжающихся попыток украинских дронов атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников.

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