Минтранс и Росавиация взяли на контроль работу аэропортов Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Министерство транспорта и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе на фоне ограничений в аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В авиагаванях задействовали дополнительный персонал, службы переведены в усиленный режим. В терминалах, по данным пресс-службы, обстановка спокойная. Сейчас авиакомпании вносят изменения в расписание.

Пассажирам доступны питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой. Комнаты матери и ребенка работают бесплатно. Температурный и санитарный режимы поддерживаются в установленных нормативах. Справочно-информационные службы и кол-центры аэропортов усилены.

Если рейс задерживается, авиакомпании обязаны оказывать пассажирам услуги по федеральным авиационным правилам. Они, в частности, предусматривают предоставление напитков и питания, а также организацию размещения пассажиров в гостиницах.

В настоящее время аэропорты Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево временно закрыты на прием и выпуск самолетов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в Шереметьево была объявлена воздушная тревога.

Меры введены на фоне продолжающихся попыток украинских дронов атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников.