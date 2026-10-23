Воздушная тревога объявлена в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, сообщила пресс-служба авиагавани.

Пассажирам необходимо проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия. Службы аэропорта оказывают содействие гражданам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации.

В пресс-службе аэропорта добавили, что в условиях воздушной тревоги запрещено пользоваться лифтами, находиться возле окон и стеклянных конструкций, оставаться на борту воздушных судов, фотографировать и снимать видео, а также приближаться к обнаруженным БПЛА и их фрагментам.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это касается аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Меры введены на фоне продолжающихся попыток БПЛА атаковать столицу. Только за минувшую ночь 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

