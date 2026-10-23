Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА началась в ночь на 23 октября – в сторону столичного региона летело 155 беспилотников, большую часть сбили на дальних рубежах. Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Таким образом, днем 23 октября ликвидированы 19 беспилотников, летевших на столицу.

Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.



Собянин: 155 летевших на Московский регион БПЛА сбито за ночь

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