Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 14:45

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО отразила атаку еще трех БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА началась в ночь на 23 октября – в сторону столичного региона летело 155 беспилотников, большую часть сбили на дальних рубежах. Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Таким образом, днем 23 октября ликвидированы 19 беспилотников, летевших на столицу.

Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Собянин: 155 летевших на Московский регион БПЛА сбито за ночь

Читайте также


Новость дополняется

мэр Москвыпроисшествиягород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика