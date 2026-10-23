23 октября, 14:23Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации уже 16 беспилотников, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Средствами ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Он добавил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
Атака дронов на Москву началась в ночь на 23 октября. В сторону столичного региона летело 155 вражеских БПЛА, большую часть из которых уничтожили на дальних рубежах. На подлете к городу ликвидировали пять дронов.
Днем 23 октября было уничтожено еще четыре БПЛА, а затем Собянин рассказал о ликвидации еще двух дронов, летевших на Москву. Всего над городом уничтожили 16 беспилотников.
Во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения. Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево не принимают и не отправляют самолеты.