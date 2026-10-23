Собянин сообщил об уничтожении уже девяти летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника, которые летели на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник сообщал, что в ночь на 23 октября в сторону Московского региона летело 155 вражеских БПЛА. Большую часть из них уничтожили силами ПВО на дальних рубежах.

На подлете к Москве были ликвидированы пять дронов. Таким образом, к настоящему моменту в небе над столицей в общей сложности уничтожено девять беспилотников.

На фоне атаки БПЛА введены временные ограничения во Внуково и Домодедово. Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

