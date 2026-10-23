В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

В аэропорту Внуково ввели ограничения – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Кроме того, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.

"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – добавили в Росавиации.

Спустя 11 минут после введения ограничений во Внуково аналогичные меры объявили и в аэропорту Домодедово. Он также перешел на прием и отправление рейсов по согласованию.

Ранее депутаты предложили упростить возврат средств за авиабилеты при отмене рейсов. Обращение было направлено в министерство транспорта России.

Авторы инициативы отмечают: после отмены перелета пассажиру приходится быстро выбирать между альтернативной перевозкой и возвратом денег. При этом авиакомпания уже располагает информацией об отмене, однако для получения средств гражданам зачастую необходимо самостоятельно обращаться за возвратом, заполнять формы и ждать ответа.

