23 октября, 12:50 (обновлено 23.10.2026 13:19)Транспорт
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения
Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"
В аэропорту Внуково ввели ограничения – авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Кроме того, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов.
"Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта", – добавили в Росавиации.
Спустя 11 минут после введения ограничений во Внуково аналогичные меры объявили и в аэропорту Домодедово. Он также перешел на прием и отправление рейсов по согласованию.
Ранее депутаты предложили упростить возврат средств за авиабилеты при отмене рейсов. Обращение было направлено в министерство транспорта России.
Авторы инициативы отмечают: после отмены перелета пассажиру приходится быстро выбирать между альтернативной перевозкой и возвратом денег. При этом авиакомпания уже располагает информацией об отмене, однако для получения средств гражданам зачастую необходимо самостоятельно обращаться за возвратом, заполнять формы и ждать ответа.