Аэропорт Шереметьево возобновил прием самолетов

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиагавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации подчеркнули, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения ввели в Шереметьево в ночь на 23 октября. Аэропорт осуществлял прием и выпуск самолетов лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Ранее депутаты предложили упростить возврат денег за авиабилеты при отмене рейсов. Соответствующее обращение было направлено в министерство транспорта России.

Авторы инициативы отмечают, что после отмены перелета пассажиру приходится быстро выбирать между альтернативной перевозкой и возвратом средств. При этом авиакомпания уже располагает информацией об отмене, однако для получения денег гражданам зачастую необходимо самостоятельно обращаться за возвратом, заполнять формы и ждать ответа.