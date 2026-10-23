Ограничения на полеты объявлены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину.

Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.