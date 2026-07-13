Во Внуково произошла эвакуация из-за задымления в кафе

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Причиной эвакуации в аэропорту Внуково стало задымление в кафе. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Как уточнили представители аэропорта, пожарная сигнализация сработала в зоне международного вылета утром 13 июля. Сразу после этого из аэропорта вывели людей, так как безопасность граждан является приоритетом.

Одновременно с этим к месту ЧП прибыл расчет СПАСОП, обнаруживший задымление в одном из заведений общественного питания. При этом факт горения подтвержден не был. В связи с отсутствием угрозы возгорания пассажирам и сотрудникам разрешили вернуться в терминал примерно через 50 минут после эвакуации.

Тем не менее кафе остается закрытым на неопределенный срок для проверки, подчеркнули в пресс-службе, заверив, что сам аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

Ранее операцию по спасению людей провели в бизнес-центре Technopark Plaza в Москве. Из здания вывели порядка 200 человек из-за короткого замыкания. Его обнаружили на 14-м этаже здания. Горения за ним не последовало. Также в оперативные службы не поступала информация о пострадавших.