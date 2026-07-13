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13 июля, 19:09

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 53 БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, общее количество нейтрализованных дронов на подлете к столице составило 53. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Атака беспилотников на Москву продолжается с ночи 13 июля. БПЛА сбили над Одинцовом, Волоколамском, Наро-Фоминском, Раменским, Рузой, Можайском, Истрой, Чеховым, Озерами, Истрой, Ступином, Подольском, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной. В сторону столичного региона летело свыше 350 вражеских дронов.

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших из-за случившегося. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.

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