Собянин: в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

50 вражеских БПЛА уничтожено силами ПВО на подлете к Москве. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, с вечера 12 июля по утро 13 июля в сторону столичного региона летело свыше 350 вражеских дронов. Большая часть из них была нейтрализована ПВО на дальних подступах к Москве.

Атака вражеских БПЛА на столицу продолжается с ночи 13 июля. На фоне ударов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения, но затем меры оказались сняты.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

