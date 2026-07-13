Лерчек и Луис Сквиччиарини прибыли в Гагаринский суд

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини приехали в Гагаринский суд Москвы на заседание по поводу возобновления процесса по уголовному делу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Помимо вопроса о возобновлении процесса, суду необходимо рассмотреть ходатайство о смене места жительства Чекалиной. Срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения, истек.

Валерию и Артема Чекалиных еще в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продаж фитнес-марафонов. Для этого экс-супруги предоставили в банк ложные документы.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Спустя время суд признал Чекалина виновным в совершении незаконных валютных операций. Его приговорили к 7 годам лишения свободы. Также блогеру был назначен штраф в размере более 194 миллионов рублей.

Суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Кроме того, инстанция изменила меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина уже прошла 8 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у пациентки не выявили. В связи с этим гособвинение потребовало возобновить производство по делу блогера.

