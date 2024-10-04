Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, не признает вину по делу о нелегальном выводе из России около 251 миллиона рублей по подложным документам. Об этом рассказала ТАСС ее адвокат Екатерина Гордон.

Других комментариев сторона защиты блогера не предоставила.

В пятницу, 4 октября, в суд поступило ходатайство следствия об избрании домашнего ареста Валерии Чекалиной и ее бывшему мужу Артему в рамках нового уголовного дела, о котором стало известно 2 октября. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Блогера и ее экс-супруга задержали на 48 часов, а вместе с ними и соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка, который является третьим фигурантом дела.

Чекалиным и их бизнес-партнеру было предъявлено обвинение в выводе валюты из России на сумму в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам. По данным прокуратуры Москвы, в документах, которые были предоставлены в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом Артемом.

