МВД показало видео задержания фигурантов нового уголовного дела Чекалиных

МВД показало видео задержания фигурантов нового уголовного дела блогеров Артема и Валерии Чекалиных.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что дело расследуется по факту незаконного вывода из России более 250 миллионов рублей. По ее словам, участники организованной группы подозреваются в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием подложных документов.

По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, продавали россиянам через интернет фитнес-марафон. При этом договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

Бывшие супруги Чекалины задержаны на 48 часов. Кроме того, был задержан на этот же срок соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела. Между ним и Чекалиными должна была пройти очная ставка.

Все трое признаны подозреваемыми по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных из-за перевода валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов блогера Лерчек через Дубай, уточнили журналисты.

В 2023 году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом Артемом.

