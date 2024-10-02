Следователи МВД планируют допросить блогера Лерчек по делу ее бывшего мужа

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Следователи МВД планируют допросить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) как свидетеля по делу в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вероятно, она в скором времени прибудет в ОМВД по ТиНАО, где ведутся следственные действия", – сказал собеседник агентства.

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных в связи с переводом валюты с помощью подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, уточнили СМИ. По данным журналистов, ущерб может составлять свыше 250 миллионов рублей.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года оны выплатили налоговой 500 миллионов рублей, дело было прекращено, однако супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года.