Массовая драка подростков произошла в Челябинске

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбудили в Челябинске после массовой драки с участием несовершеннолетних в Тракторозаводском районе города, сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Поводом стала видеозапись, которую сотрудники ведомства обнаружили во время мониторинга социальных медиа. На кадрах, по данным следствия, запечатлен массовый конфликт подростков – участники применяли физическую силу и светошумовые устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отдел полиции доставили десять участников инцидента, семеро из них – несовершеннолетние. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают других участников конфликта.

Ранее после массовой драки на детской площадке Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 43 административных дела. 42 человека отправили под арест. Все материалы были связаны с дракой вечером 12 октября у дома 12 по улице Брянцева. Участники громко кричали, ругались нецензурной бранью, размахивали руками, приставали к прохожим с оскорблениями, не реагировали на замечания и нарушали общественный порядок.

