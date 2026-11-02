Politico: НАТО опасается последствий поражения Трампа на выборах в конгресс

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Европейские члены НАТО просчитывают худший вариант развития событий по итогам промежуточных выборов в США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Как рассказали пять анонимных дипломатов Североатлантического альянса, союзники опасаются, что в случае неудачи республиканцев американский президент Дональд Трамп обрушится с резкой критикой на НАТО. Рассуждение дипломатов строится так: если конгресс ограничит президенту свободу во внутренних делах, он может взяться за внешнюю политику, где пространства для маневра больше.

Трое собеседников издания не исключили, что речь пойдет о выводе из Европы еще нескольких тысяч американских военнослужащих. Один высокопоставленный европейский чиновник из оборонного ведомства обратил внимание на то, что у глав государств к концу срока обычно смешиваются недовольство и авантюризм во внешней политике. Критику Альянса он назвал частью мировоззрения Трампа.

В Белом доме такую постановку вопроса отвергают. Помощник пресс-секретаря Оливия Уэйлс заявила изданию, что Трамп "сделал для Альянса больше всех". По ее словам, речь идет в том числе о договоренности нарастить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, об усилении американского военного присутствия в Гренландии и о попытках прекратить конфликт на Украине.

Ранее глава Белого дома выразил разочарование позицией европейских союзников по НАТО в контексте конфликта с Ираном. Трамп указал, что союзники фактически подвели США, отказавшись оказывать поддержку. В частности, он был огорчен Италией, Великобританией, Германией и Францией.