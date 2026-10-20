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20 октября, 03:57

Политика

Трамп пригрозил прекратить поддержку Европы из-за миграционного кризиса

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь Европе, если ее лидеры не обеспечат безопасность на границах и не решат проблемы в сфере миграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Канзас.

"Мы должны поддерживать порядок. Мы закрыли нашу границу. Мы поддерживаем Европу, несмотря на ее недостатки и слабости, и, надеюсь, это будет временным явлением. Что там происходит? Я смотрел на это и был просто потрясен. Я предвидел это еще 10 лет назад", – отметил американский лидер.

По словам Трампа, если европейские страны в ближайшее время не найдут выход из сложившейся ситуации, у США "не останется иного выбора, кроме как уйти". Он подчеркнул, что не допустит повторения подобного сценария на американской территории.

Кроме того, президент США подверг критике позицию союзников по НАТО, которые, по его словам, отказались помочь Вашингтону в конфликте с Ираном.

"Мы попросили о помощи с Ираном, нам не нужна была эта помощь, но я хотел проверить союзников и выяснить, помогут ли они, поскольку мы тратим столько денег на НАТО. Они не оказались готовы помочь. Мы никогда не сможем забыть такое. Мы тратим миллиарды долларов в год на НАТО, чтобы защитить их, но когда мы сказали: "Хотели бы помочь?", они ответили: "Нет, спасибо", – заявил хозяин Белого дома.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовые протесты во Франции являются следствием миграционной политики и других решений европейских властей.

В сентябре министры внутренних дел 18 государств Евросоюза разработали совместный план по противодействию внезапным всплескам нелегальной миграции на внешних границах ЕС. С такой инициативой выступил глава МВД Германии Александер Добриндт. План был согласован на встрече в Мюнхене и состоит из трех основных пунктов.

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