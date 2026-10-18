Дмитриев назвал протесты во Франции "самоубийством западной цивилизации"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Массовые протесты во Франции являются следствием миграционной политики и других решений европейских властей. Об этом заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

"Самоубийство западной цивилизации из-за миграционного хаоса", – написал Дмитриев.

Так представитель президента РФ прокомментировал пост блогера Марио Науфала с кадрами массовых манифестаций в Париже.

Глава Российского фонда прямых инвестиций также отреагировал на другие публикации, посвященные беспорядкам во Франции. В одном из комментариев он заявил, что западные страны столкнулись с последствиями неспособности обсуждать и исправлять ошибки в миграционной и энергетической политике, а также в вопросах разжигания войн.

Ранее во французском Лиможе участники протеста захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже. Огонь распространился на крышу здания. Кроме того, участники беспорядков сожгли и повредили полицейские автомобили, а также разграбили несколько магазинов.