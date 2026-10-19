Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 04:30

Общество
Главная / Новости /

LRT: Литва столкнулась с рекордным за шесть лет оттоком граждан

Жители Литвы массово бегут за границу – СМИ

Фото: 123RF.соm/algisb

Литва столкнулась с массовым оттоком собственных граждан: число жителей, уезжающих за рубеж ради работы и жизни, растет, а количество возвращающихся сокращается. О такой тенденции сообщила литовская телерадиокомпания LRT, назвав нынешнюю статистику худшей за последние шесть лет.

Среди возможных причин эмиграции издание выделяет повышение цен, удорожание жилья и продуктов, а также конкуренцию со стороны иммигрантов. На этом фоне все больше литовцев рассматривают переезд в другие страны.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас предупредил, что по итогам года в стране может впервые за долгое время сложиться отрицательный баланс миграции граждан.

"Мы видим уменьшающееся число возвращающихся и растущее число уезжающих. И может быть, что даже в этом году у нас будет отрицательный баланс миграции граждан Литвы впервые за долгие годы", – заявил он.

По данным телерадиокомпании, среди уезжающих из Литвы мужчин больше, чем женщин. В числе основных направлений эмиграции названы Великобритания, Норвегия и Германия.

Ранее Литва запретила въезд в страну не прошедшим срочную службу украинцам. Соответствующие поправки утверждены на фоне большого числа мигрантов в республике. По данным МВД Литвы, в настоящее время в стране на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев.

Читайте также


обществоза рубежом

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика