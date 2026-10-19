LRT: Литва столкнулась с рекордным за шесть лет оттоком граждан

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Литва столкнулась с массовым оттоком собственных граждан: число жителей, уезжающих за рубеж ради работы и жизни, растет, а количество возвращающихся сокращается. О такой тенденции сообщила литовская телерадиокомпания LRT, назвав нынешнюю статистику худшей за последние шесть лет.

Среди возможных причин эмиграции издание выделяет повышение цен, удорожание жилья и продуктов, а также конкуренцию со стороны иммигрантов. На этом фоне все больше литовцев рассматривают переезд в другие страны.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас предупредил, что по итогам года в стране может впервые за долгое время сложиться отрицательный баланс миграции граждан.

"Мы видим уменьшающееся число возвращающихся и растущее число уезжающих. И может быть, что даже в этом году у нас будет отрицательный баланс миграции граждан Литвы впервые за долгие годы", – заявил он.

По данным телерадиокомпании, среди уезжающих из Литвы мужчин больше, чем женщин. В числе основных направлений эмиграции названы Великобритания, Норвегия и Германия.

Ранее Литва запретила въезд в страну не прошедшим срочную службу украинцам. Соответствующие поправки утверждены на фоне большого числа мигрантов в республике. По данным МВД Литвы, в настоящее время в стране на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев.