Литва запретит въезд в страну не прошедшим срочную службу украинцам

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Военнообязанные граждане Украины, не прошедшие срочную службу, потеряют возможность въезжать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на заявление кабмина страны.

"Для того чтобы получить от Литвы временную правовую защиту, военнообязанный гражданин Украины должен предоставить доказательство того, что он прошел срочную армейскую службу", – заявили в литовском правительстве.

Соответствующие поправки утверждены на фоне большого числа мигрантов в республике. По данным МВД Литвы, в настоящее время в стране на основании статуса временной правовой защиты проживают 52 тысячи украинцев. Для них новые требования станут обязательным условием продления или получения документов.

Кроме того, все прибывающие с Украины в Евросоюз беженцы должны подтверждать, что не уклоняются от военной службы, чтобы получить статус временной защиты. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт уточнил, что решение не делает различий между мужчинами и женщинами, если они военнообязанные.