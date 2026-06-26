ЕК предложила запустить программу "добровольного возвращения" украинских беженцев

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Еврокомиссия рекомендовала запустить программу "добровольного возвращения" украинских беженцев, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.

ЕК выступила с рекомендацией о продлении статуса временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года.

При этом предлагается не распространять действие статуса на украинцев, которым запрещено покидать территорию страны. Для лиц, уже находящихся в Европе, условия останутся неизменными – их высылка не планируется.

По словам Бруннера, это была просьба Киева, а мера коснется в первую очередь лиц мобилизационного возраста. Брюссель не видит в этом никакой "проблемы с соблюдением прав человека".

Подобную инициативу выдвинули впервые. Ее должен утвердить Совет Евросоюза, однако такую возможность уже обсуждали главы МИД стран ЕС. Германия и Польша выступают за это активнее всего.

Ранее в Киеве местного жителя насильно посадили в автобус сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Прохожие попытались встать на его защиту, из-за чего происходящее переросло в акцию протеста. Тем не менее, украинца все равно увезли в неизвестном направлении.

