Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в японской префектуре Яманаси

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Землетрясение произошло в японской префектуре Яманаси. Его магнитуда составила 5,6 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

По его данным, подземные толчки выявили в 22:29 по местному времени (16:29 по московскому). Очаг залегал на глубине 20 километров. При этом угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение ощущается в Токио, где сработала система экстренного предупреждения на телефонах. Как уточнило агентство, толчки были похожи на качку на корабле. Во время землетрясения раскачивались светильники, однако мебель не шаталась. Толчки продолжались около полминуты.

25 июня у побережья префектуры Иватэ произошло землетрясение магнитудой 6,9. Очаг находился на глубине 44 километров, толчки ощущались и в Токио.

В результате пострадали пять человек, четверо из них находились в префектуре Аомори и один – в префектуре Иватэ. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что россияне не пострадали.

Еще одно землетрясение зафиксировали 26 июня на северо-востоке префектуры Тиба. Его магнитуда составила 5,8 балла. Очаг залегал на глубине 50 километров.

