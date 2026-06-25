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25 июня, 09:59

Происшествия

Пять человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Фото: 123RF.com/paylessimages

Пять человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Kyodo.

По данным местных служб, четверо человек пострадали в префектуре Аомори и один – в префектуре Иватэ. При этом в Аомори сила подземных толчков достигала отметки 6+ по семибалльной шкале Японии.

Кроме того, в городе Мориока префектуры Иватэ из-за землетрясения остановился лифт, в котором находился первоклассник.

В свою очередь, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что данных о пострадавших организованных российских туристах на данный момент нет.

"Землетрясение на северо-востоке Японии затронуло районы, которые редко посещают организованные туристы из России", – приводит текст заявления РИА Новости.

Сейчас транспортное сообщение в затронутых районах восстановлено, а угроза цунами снята.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья префектуры Иватэ в 07:30 по местному времени (01:30 по московскому). Очаг находился на глубине 44 километров.

Вместе с тем ночью 25 июня также произошли две серии мощных землетрясений в Венесуэле. Магнитуда первого сейсмособытия составила 7,2, а второго – 7,5.

Жертвами толчков стали по меньшей мере 32 человека, еще 700 получили травмы. Согласно последним данным, наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра, где под обломками оказались десятки зданий.

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле

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